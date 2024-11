"Le attività hanno tante spese"

"Online non ho mai comprato nulla", dice Adolfo Dondi. Che sia in centro storico o in periferia, "gli acquisti si fanno in negozio".

Per il pensionato, nel tempo non è solo cambiato il modo di fare acquisti: "Oggi tante cose non interessano più".

Poi, presenta la sua analisi sul commercio reggiano: "i negozi vendono meno e gli affitti invece restano alti. I prezzi , per forza, devono compensare le spese che un esercente ha. Così però, si trovano gli stessi prodotti altrove a dei prezzi più vantaggiosi". Per il signore Dondi, alla fine, "chi ne fa le spese sono i giovani e i pensionati", che troppo spesso hanno mensili troppo bassi e spese troppo alte.