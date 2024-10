Le cento candeline di Lilliana Fabbi: "Il segreto? La grande voglia di vivere"

Cento anni e non sentirli: una frase fatta ma stavolta è proprio il caso di dirlo. Lunedì 30 settembre, Lilliana Fabbi ha tagliato il traguardo dell’età a tre cifre con una invidiabile forma smagliante. Nata a Barco di Bibbiano un secolo fa, Lilliana ha frequentato il collegio San Vincenzo come educanda per poi diplomarsi maestra elementare e vincere il concorso per una cattedra in Sardegna dove ben presto entra nei cuori della gente del posto. Tornata a Reggio, la neo centenaria ha insegnato presso la scuola elementare Matilde di Canossa, dopo aver insegnato a tanti, ora, affermati professionisti, su tutti l’avvocato Tarquini, ex candidato sindaco alle ultime elezioni. Lilliana è stata sposata con Mario Mistrorigo, uno stimato funzionario della Camera di Commercio, vedovo e già con un figlio Oscar, e dalla loro unione sono nati due figli, Alessandro e Erika, grazie ai quali la famiglia si è via via allargata con tanti nipoti e pronipoti. "Il segreto dell’eterna giovinezza – dice Lilliana – è una grande voglia di vivere, la capacità di interessarsi di mille cose dalla politica ai conti in banca, ed essere circondata da tanta stima e affetto". Il traguardo dei cento anni è stato celebrato con un pranzo e alla nonnina è pure arrivata la benedizione con gli auguri del parroco don Luca Grassi.

c. c.