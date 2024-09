Le elezioni provinciali. Oggi si vota per il consiglio. Tre liste si giocano 12 seggi

È il giorno delle elezioni provinciali. Oggi si vota a Palazzo Allende per eleggere 12 consiglieri. Si tratta delle quinte consultazioni da quando, con la Legge 56/2014, le Province sono state trasformate in enti di secondo grado. Alle urne – aperte dalle 8 alle 20 (il risultato è atteso già per stasera) – andranno a votare esclusivamente sindaci e consiglieri comunali in carica di tutti i 42 Comuni reggiani: complessivamente 616 elettori (42 primi cittadini e 574 consiglieri). Per i seggi previsti in lizza 27 candidati di tre liste: Terre Reggiane di centrodestra (sei candidati, Insieme per la Provincia di Reggio di centrosinistra (12 candidati) e Progetto Civico (9 candidati) che racchiude un mondo più di centro.

Questi i candidati delle tre liste, nell’ordine in cui appariranno sulla scheda.

PROGETTO CIVICO

Gianluca Paoli (Comune di Bagnolo), Luciano Ferrari (Comune di Casalgrande), Ester Borciani (Comune di Cadelbosco Sopra), Nello Borghi (Comune di Viano), Paolo Croci (Comune di Sant’Ilario), Corrado Ferrari (Comune di Albinea), Cristina Ferraroni (Comune di Poviglio), Paola Folloni (Comune di Fabbrico) e Cristina Reda (Comune di Gualtieri).

TERRE REGGIANE

Alberto Bizzocchi (Comune di Bibbiano), Roberto Cocconi (Castelnovo Sotto), Letizia Davoli (Reggio), Cristina Fantinati (Novellara), Giuseppe Pagliani (Scandiano) e Loretta Vignali (Vezzano).

INSIEME PER LA PROVINCIA

Cecilia Barilli (Reggio), Francesca Bedogni (Cavriago), Claudia Bonacini (Rubiera), Ada Francesconi (Reggio), Claudia Martinelli (Castelnovo Monti), Paolo Mazzola (Bagnolo), Alessandro Miglioli ( Reggio), Francesco Monica (Castelnovo Sotto), Alberto Olmi (Quattro Castella), Alessandro Santachiara (Campagnola Emilia), Elio Ivo Sassi (Villa Minozzo) e Simone Zarantonello (Novellara).

LA PROCEDURA

L’elezione del Consiglio provinciale avviene con il voto ponderato, ossia l’elettore (sindaco o consigliere comunale) che appartiene ad un Comune con un minor numero di abitanti esprime un voto con un valore inferiore rispetto all’elettore (sindaco o consigliere comunale) di un Comune con un numero maggiore di abitanti. Tra i 12 consiglieri eletti il presidente Giorgio Zanni (che è stato rieletto nel 2022 e resterà in carica fino al 2026) sceglierà poi vicepresidente e delegati. Per il consigliere provinciale, come noto, non è previsto alcun compenso o gettone di presenza.