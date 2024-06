Le musiche di Schubert si abbinano alla danza: così la piazza si anima

Si intitola "Made in Italy" lo spettacolo in scena stasera alle 21,30 in piazza Mazzini a Guastalla, promosso da Mm Contemporary Dance Company di Reggio con i ballerini dell’Agora Coaching Project" che si esibiranno in "Schubert Frames" e "Last Movement of Hope-I chapter". La prima parte propone musiche di Schubert abbinate alla danza, con la coreografia di Enrico Morelli, coadiuvato da Nicola Stasi e Lorenzo Fiorito. La coreografia vuole essere un racconto di solitudini e di anime affini, in un’epoca come la nostra, stanca, torbida, disincantata, tormentata da un malessere che si respira nell’aria, ma anche ansiosamente alla ricerca di un senso e di una speranza di felicità, di qualche tenerezza. A seguire la coreografia di Adriano Bolognino con musiche di Giuseppe Villarosa. Un’avventura, un viaggio nella debolezza dell’essere umano, che porta però con se sempre la gran forza di chi si rialza quando tutto pare non donare più nulla. Una riflessione anche rispetto al nostro rapporto col pianeta che ci ospita, e che forse non siamo più in grado di accudire e gestire. Un dialogo con la natura, non solo illuminante di quanto siamo piccoli in confronto ad essa, ma di quanto siamo stati e siamo tuttora ingrati nell’ammazzare vita nella sua totalità.

a.le.