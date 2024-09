Le scuole "liberano" il parcheggio dalle auto. L’iniziativa sostenibile di Tuttinbici e Fiab

Nell’ambito delle iniziative per la settimana europea della mobilità, è tornato il ‘No Park(ing) day’, organizzato da Tuttinbici, Fiab e Ambiente Bicicletta col supporto del Comune. Ieri mattina il parcheggio della scuola media Lepido in via Premuda ha accolto i ragazzi della scuola e gli alunni delle elementari Bartali e degli asili Robinson e 8 Marzo, trasformandosi da area di sosta a spazio libero a disposizione per attività, giochi e socialità. All’iniziativa anche l’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini.