Liga, annuncio in autogrill: "Il 21 giugno 2025 torno al Campovolo: trent’anni di Certe Notti"

"Certe notti coi bar che son chiusi / E al primo autogrill c’è chi festeggerà". Trenta anni dopo aver scritto il testo di Certe Notti, Luciano Ligabue ha festeggiato davvero in un autogrill. Quello di Arda Est, per la precisione, sull’A1, tra Bologna e Milano, all’altezza di Fiorenzuola. Quasi un flash-mob, un mini-concerto (due pezzi) a sorpresa nell’area di sosta, davanti a uno sparuto quanto sorpreso gruppo di fortunati fan. L’occasione è speciale: annunciare il ritorno per la quinta volta a Campovolo, nella Rcf Arena, per il 21 giugno 2025 per la festa dei 30 anni dell’album Buon Compleanno Elvis, e quindi anche di Certe Notti che ne faceva parte, e i 20 anni dal primo Campovolo.

"Campovolo per me è il posto delle feste, delle ricorrenze importanti e avevo molto desiderio di annunciare questo appuntamento, che segna anche la mia prima volta senza Claudio Maioli, il mio storico manager che da trent’anni era al mio fianco. Tu ci sei, vero?"

Scherza Luciano Ligabue, rivolgendosi a Ferdinando Salzano, mentre presentano insieme il concerto ormai fissato per il 21 giugno a Rcf Arena: ’La notte di Certe Notti. Campovolo’.

Una festa che non si esaurirà nel tempo del concerto, ma che avrà inizio alle 12 del 20 giugno, con una serie di mostre e iniziative – allestite nel boulevard di Rcf Arena - sui trent’anni di carriera di Ligabue e su una canzone – ’Certe Notti’ – capace di generare molto altro nel corso della sua vita. Gli organizzatori si aspettano già da ora il tutto pieno a Rcf Arena, con 102mila persone presenti all’evento. I biglietti sono già in vendita su Ticketone da stamattina alle 10 per i fan iscritti al club Bar Mario. Mentre da venerdì (4 ottobre), sempre dalle 10, la vendita è aperta a tutti per tutti. Acquistando il biglietto, si riceverà direttamente a casa – con spedizioni gratuite a partire dal 18 novembre – un orologio abilitato rfid, valido oltre che come titolo d’ingresso anche come strumento per interagire con altri che partecipano al concerto, per acquistare cibo e bevande, per accedere a tutte le iniziative. "Stiamo organizzando inoltre – ha detto Ferdinando Salzano – bus da 200 città di tutta Italia per raggiungere il concerto". Dunque Luciano Ligabue fermerà il tempo per festeggiare gli importanti anniversari e rivivere insieme al pubblico la magia di pezzi che hanno segnato non soltanto la sua carriera, ma la storia della musica italiana. Un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che per la quinta volta lo vedrà calcare il suo palco di Campovolo.

s. b.