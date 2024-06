Lo studente senegalese sarà sepolto accanto alla mamma

Sarà trasportato in Senegal il corpo di Mor Talla Diop, lo studente di 18 anni annegato mercoledì pomeriggio in un’area allagata della Baita di Guastalla, nei pressi delle cave di sabbia, dopo essere scivolato in un punto in cui l’acqua è profonda. Il feretro sarà sepolto nel cimitero del paese d’origine, accanto alle tombe della madre (vinta un paio d’anni fa da una malattia) e dei nonni paterni. Proprio la scomparsa della madre aveva rappresentato un lutto molto forte per Mor Talla Diop, riuscendo a fatica a superare la prima fase di difficoltà. Intanto, si prepara l’addio al giovane studente. Mercoledì mattinata l’apertura della camera ardente, dalle 9 alle 10,30, all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, per un ultimo omaggio degli amici. Poi una preghiera con rito islamico e il trasferimento del feretro in aeroporto a Milano, in attesa del volo per il Senegal, accompagnato da papà Ibra. Prosegue la raccolta fondi per aiutare la famiglia di Mor a far fronte alle evidenti spese per il funerale e per il trasferimento del feretro in Africa. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia.