L’omaggio al premio Nobel. Reggio dona il primo Tricolore al grande fisico Giorgio Parisi

Martedì 19 novembre, alle ore 20.30, il premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi sarà al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia per una lectio magistralis dal titolo “Scienza, democrazia, educazione”.

L’incontro, promosso dal Comune di Reggio in collaborazione con la Fondazione I Teatri, è aperto alle scuole e alla cittadinanza; i posti, disponibili su prenotazione, sono già esauriti.

Per consentire la massima accessibilità all’evento è stata predisposta la diretta streaming sul canale YouTube del Comune, visibile dal link:

www.youtube.com/ComuneReggioEmiliaOfficial/live.

A conclusione dell’incontro, sarà conferito al professor Parisi il Primo Tricolore, massimo riconoscimento della città di Reggio Emilia.

Oltre a essere uno dei fisici più importanti al mondo, Giorgio Parisi si è sempre contraddistinto per la molteplicità degli interessi e dell’impegno: fra gli altri, le battaglie contro il pericolo nucleare, contro l’antiscientismo, l’attenzione ai mutamenti climatici, l’impegno per una democrazia solidale, l’attenzione tutta particolare alle nuove generazioni e ai temi dell’educazione, in rapporto stretto e originale fra loro. Un rapporto che costituirà non a caso il tema della sua lezione reggiana.

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, è il sesto fisico italiano a cui è stato conferito questo riconoscimento, “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria”.

Parisi è uno degli esponenti più brillanti della fisica teorica italiana contemporanea: muovendosi tra la teoria dei campi e la meccanica statistica, si è occupato anche di reti neuronali, spingendosi nel campo dei modelli biologici.