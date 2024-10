L’omaggio della città al grande Stefanescu

A quasi dieci mesi dalla scomparsa di Marinel Stefanescu - avvenuta lo scorso 24 dicembre - stasera (con inizio alle 20,30), al Teatro Municipale Valli, il Nuovo Balletto Classico, presenta lo spettacolo "L’Arte di Marinel Stefanescu".

Un evento organizzato per ricordare il primo ballerino e coreografo, fondatore a Reggio Emilia nel 1977, con Liliana Cosi, dell’Associazione Balletto Classico e direttore artistico della Compagnia Balletto Classico (sempre con Liliana Cosi).

Anche costumista e scenografo, Stefanescu ha dedicato la propria vita alla danza e all’arte in tutte le sue accezioni, e da atista di fama internazionale ha rivestito una grande importanza per Reggio Emilia, anche grazie a lui definita la città della danza. Obiettivo dell’appuntamento è inoltre quello di celebrare la danza e di valorizzare questa arte per nuove visioni e prospettive di sviluppo sia in senso sociale che culturale.

Durante la serata - realizzata in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia - viene inoltre consegnato il premio alla carriera ad Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi, direttrice del Teatro dell’Opera di Roma e presidente del Consiglio Superiore dello spettacolo.

Salgono sul palco del Teatro Valli l’étoile Rebecca Bianchi ed il primo ballerino Michele Satriano dell’ Opera di Roma, i ballerini solisti Irina Chiriacescu e David Dutu dell’Opera di Bucarest e la Compagnia del Nuovo Balletto Classico, diretta da Rezart Stafa, che porta in scena alcune delle coreografie del maestro Stefanescu.

I biglietti sono acquistabili on line su liveticket o prenotabili dalle 12 alle 18 al numero 389 7640472.

Biglietti interi: platea e palchi centrali I, II, e III ordine 25 euro; -palchi laterali I, II, III ordine 20 euro; palchi laterali IV ordine 15 euro e galleria 12 euro.

Stella Bonfrisco