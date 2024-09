"Lotta all’evasione fiscale: premiati. Presto un nuovo ambulatorio"

Lotta all’evasione fiscale: il Comune di Rubiera riceve dallo Stato un premio d’oltre 40mila euro che sarà utilizzato dall’amministrazione comunale per la concretizzazione di un nuovo ambulatorio e un portico per la casa della salute di Rubiera.

"È di 40.266 euro – annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro – il premio che lo Stato ha riconosciuto al Comune di Rubiera: una percentuale dell’evasione fiscale che ha recuperato grazie alle segnalazioni qualificate dell’ente. Si tratta di un dato davvero importante: il primo in assoluto in provincia di Reggio e il quindicesimo in Italia. E, prima di noi, ci sono città molto più grandi della nostra: Milano con 397mila euro, Genova con 381mila euro, Bologna con 88mila euro. Se pensiamo alle dimensioni delle economie di queste città si comprende quanto i 40mila euro di premio raggiunti da un Comune che non arriva a 15mila abitanti sia un dato eccezionale". Il primo cittadino di Rubiera ha dunque ringraziato le funzionarie "dell’ufficio tributi e degli altri uffici che con loro collaborano in team per combattere questo fenomeno così italiano e fastidioso per chi le tasse le paga, anche con fatica. Quarantamila euro che si tradurranno in nuovi servizi per i cittadini: ci piacerebbe in particolare trasformarli in nuove strutture per i bambini e le famiglie".

Il sindaco spiega che con il premio riconosciuto dallo Stato per la lotta all’evasione fiscale sarà possibile finanziare la realizzazione di un nuovo ambulatorio e di un nuovo portico presso la casa della salute. Il portico consentirà di "fare arrivare bimbi, passeggini, sedie a rotelle e nonni asciutti dal parcheggio fino all’ingresso – sottolinea sempre Cavallaro –. E, volendo, di avere qualche tavolo all’ombra in più dal bar del centro sociale. Se poi saranno rimasti ancora dei soldi sistemeremo l’accesso anche alla sala Lea Garofalo dall’altro lato".

I lavori inizieranno a breve per terminare poi gli interventi entro il 2024. "Siamo sicuri che così questi soldi saranno utili a tutti – osserva il sindaco Cavallaro –. Il nuovo ambulatorio serve ad accogliere il medico di medicina generale in più che è arrivato a Rubiera. Una rarità, di questi tempi, che merita di essere accolta al meglio".

Matteo Barca