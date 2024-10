L’ultimo saluto a Rita Rosselli: "Il tuo sorriso per sempre con noi"

Erano in molti, ieri mattina nella chiesa parrocchiale a Castelnovo Sotto, per l’ultimo saluto a Rita Rosselli (foto), vinta da una malattia a soli 45 anni di età. I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, si sono svolti partendo dall’ospedale Franchini di Montecchio per raggiungere la chiesa castelnovese e, infine, il cimitero locale.

A ricordarla con affetto pure le colleghe della locale sede di Confcommercio, associazione in cui Rita aveva lavorato: "Era una persona dolce, disponibile e generosa. Porteremo sempre con noi il ricordo del suo sorriso", il loro messaggio. Lascia nel lutto il marito Marcello Farri, la mamma Rosi, il fratello Marco, i nipoti, i suoceri, l’amica Maghe, altri parenti e moltissimi amici.

La famiglia ha voluto ringraziare il personale medico e infermieristico dell’istituto Rizzoli di Bologna, dell’Ieo di Milano, il servizio infermieristico di Castelnovo Sotto, il dottor Ferdinando Pantoni e il personale dell’Hospice Madonna dell’Uliveto. Eventuali offerte in sua memoria all’istituto Rizzoli di Bologna o alla Fondazione Ieo di Monzino (Milano).