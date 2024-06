L’ultimo saluto a Thomas. Guastalla si stringe ai famigliari

Un saluto semplice, con una benedizione impartita da monsignor Francesco Marmiroli, le preghiere e poi un silenzioso momento di commiato. È stato l’addio al giovane Thomas Mori, vinto a 26 anni di età da complicazioni cliniche. Ieri mattina sono stati in molti a stringersi ai familiari di Thomas, alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla, la cittadina dove la famiglia Mori abita. Papà Stefano e mamma Roberta Mantovani, insieme alla figlia Cassandra, sono stati al centro dell’abbraccio di tanti amici e conoscenti. Tra loro pure rappresentanti della cooperativa Anffas, del Centro Sartoretti, con il sindaco Paolo Dallasta a portare cordoglio a mamma Roberta, consigliere comunale di Guastalla Bene Comune. "Grazie a tutti", è stato il messaggio che papà Stefano ha voluto rivolgere ai tanti presenti al funerale, con la voce spezzata da una forte commozione. Thomas era nato con una grave disabilità. Ma queste difficoltà non gli avevano mai spento il suo dolce sorriso. E mai erano mancati nei suoi confronti assistenza e affetto dai genitori e amici. La famiglia Mori, ieri pomeriggio, ha voluto affidare anche ai social un messaggio di ringraziamento per affetto e vicinanza ricevuti in questi giorni.