L’Under 17 sul difficile campo del Genoa

Con buona parte delle formazioni del vivaio a riposo, è l’Under 17 della Reggiana (nella foto, l’allenatore Daniele Orlandini) a prendersi la scena. Alle 12,30 i granata giocano sul campo del Genoa nella 22esima giornata di campionato: non una sfida agevole, quella dei ragazzi di mister Orlandini, che vogliono respingere l’attacco della Carrarese e mantenere la penultima piazza, ma di fronte c’è la seconda forza del girone che, con 21 reti subite, vanta la difesa meno battuta del torneo.

Le altre. Test amichevole, in attesa di riprendere il campionato, per l’Under 14, che alle 15 gioca a Fontanellato con lo Juventus Club Parma, mentre l’Under 13 è impegnata alle 11 in via Agosti con i romagnoli del Siepelunga Bellaria. Per quanto riguarda l’attività di base, l’Under 12 affronta alle 12,30 al Cimurri il Lecco; l’Under 11, invece, affronta alle 12 a Modena la Monari. Alle 9,15, invece, il match più mattutino tocca all’Under 10: a San Prospero di Correggio, infatti, i baby granata affrontano i padroni di casa della Virtus. Alle 10,30, infine, impegno casalingo per l’Under 9, che in via Agosti affronta la già citata Juventus Club Parma. La Primavera, ferma per la sosta del campionato, tornerà in campo sabato prossimo a Montecchio, ospitando la Spal.