Luzzara, sbanda in auto sull'argine del Po

Luzzara (Reggio Emilia), 24 giugno 2024 - Soccorsi mobilitati in forze, in mattinata all’imbocco dell’argine maestro a Luzzara, in via Iotti, dove un’auto Lancia Ypsilon ha sbandato, finendo fuori strada, nel fossato laterale. Per fortuna il conducente, un uomo di 61 anni abitante a Guastalla, non ha riportato traumi di rilievo, tanto da uscire da solo dalla vettura in attesa dei soccorsi, arrivati con ambulanza, automedica, autoinfermiestica, oltre ai vigili del fuoco con la polizia locale per i rilievi di legge. Con una passaggio realizzato con le scale, i vigili del fuoco hanno permesso il soccorso in sicurezza all’automobilista coinvolto nell’incidente. Dopo le prime cure sanitarie, il 61enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, dolorante ma cosciente. Al momento dell’incidente l’asfalto era reso viscido dalla pioggia, che fino a quel momento era caduta sulla zona. Non si esclude che questo possa aver favorito la sbandata. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per quasi un’ora, con la viabilità deviata all’altezza di Tagliata in direzione Luzzara.