Malattie rare, donati tremila euro all’associazione Le Ali di Camilla

Il clima delle feste coinvolge un po’ tutti verso le buone azioni nei confronti di chi sta peggio: la Pro loco di Cortogno e l’Atc 3 Collina hanno organizzato, come ogni anno, il consueto aperitivo di Natale coinvolgendo l’intera comunità di Cortogno nella sede della Pro loco. Un’occasione di festa e di scambio di auguri con il pensiero rivolto a famiglie e ai bambini che soffrono per malattie rare. Durante la serata sono infatti stati raccolti ben 3.000 euro, poi donati all’associazione benefica ‘Le Ali di Camilla’.

La cifra sosterrà il progetto Una Casa per Camilla finalizzato a realizzare una struttura che possa ospitare, in forma del tutto gratuita, famiglie e pazienti affetti dalla sindrome dei ‘bambini farfalla’ (epidermolisi bollosa) in cura al Policlinico di Modena. Sono almeno 20 anni che la Pro loco di Cortogno e l’Atc 3 Collina organizzano eventi destinando il ricavato in opere di beneficenza, con particolare riguardo a strutture sanitari che operano soprattutto negli ospedali reggiani, questo per dare il loro contributo. Particolarmente attivo il borgo di Cortogno di Casina in queste iniziative grazie anche alla Pro loco.

s.b.