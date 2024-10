Malore durante la partita. Uomo di 35 anni portato in ospedale

Un uomo di 35 anni, di origine africana e residente a Novellara, è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, dopo essere colpito da un grave malore mentre domenica mattina stava giocando a calcio con un gruppo di amici, nel campetto nella zona in via D’Acquisto a Pieve di Guastalla, accanto alla polisportiva di via Spagna. Inizialmente sembrava essere l’effetto di una possibile botta rimediata in un’azione di gioco. Ma una volta che sul posto sono arrivati ambulanza e autoinfermieristica della Croce rossa locale, ci si è accorti del possibile malore di natura neurologica che aveva colpito il 35enne in campo, mentre stava recuperando il pallone.

Immediata la mobilitazione di un altro mezzo di soccorso avanzato, con l’intervento del personale dell’automedica, che ha raggiunto l’ambulanza nel trasporto tra la Bassa e la città capoluogo. Dopo la conferma del malore, proprio il personale medico ha accompagnato il giovane calciatore all’arcispedale cittadino, in condizioni generali giudicate piuttosto serie. Dopo l’arrivo in ospedale è stato preso in cura dagli specialisti del Santa Maria Nuova di Reggio.