Malore fatale al volante per un pensionato di Bagnolo

Bagnolo (Reggio Emilia), 30 dicembre 2024 - Ha sbandato in auto, una Fiat Panda, finendo contro la recinzione esterna di una abitazione privata, verso le 12 di oggi in via Dante Alighieri, non distante dalla sua abitazione. Vittorino Denti, 89 anni, è stato colpito da un malore improvviso che gli ha fatto perdere i sensi. Da qui la sbandata, con la vettura che è andata a finire contro la recinzione. Alcuni passanti e residenti hanno dato l’allarme ai soccorsi, giunti sul posto con ambulanza, autoinfermieristica e anche con l’elisoccorso arrivato da Parma. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio, in quanto inizialmente si temeva che l’anziano fosse bloccato nell’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. E’ stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, dove poco dopo si è verificato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo per gli accertamenti. Ma dai primi rilievi pare proprio che la sbandata, così come il decesso, possano essere stati provocati proprio dall’improvviso malore, senza il coinvolgimento di altri veicoli.