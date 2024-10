Malore improvviso, muore ex rappresentante

Da alcuni giorni non stava bene, ma ieri mattina un malore improvviso è risulta fatale a Omero Palestini, 87 anni, molto conosciuto per la sua lunga attività come agente di commercio per "L’Orèal", azienda leader mondiale nella cosmetica. Era stato rappresentante per molti laboratori di bellezza, estetica e parrucchieri di tutta l’Emilia. Era conosciuto e stimato nel Reggiano, così come in tutta la regione. Il decesso è avvenuto ieri mattina nell’abitazione di via Turati, in centro a Guastalla. Inutile l’intervento del medico di base.

Omero Palestini, vedovo da tempo, era appassionato di bicicletta. Dedicava molto tempo libero proprio a lunghi giri nella zona, pedalando per chilometri. Poi, con l’avanzare dell’età, aveva dovuto limitare questa sua passione. Amava inoltre viaggiare, conoscere posti nuovi. I funerali si svolgeranno lunedì alle 9,30 con una benedizione religiosa alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla, prima del trasferimento in attesa di cremazione. Lascia nel lutto la figlia Debora e tanti amici.