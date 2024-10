Maltempo, allerta rossa. Oggi scuole chiuse ed eventi rinviati. Enza osservato speciale

Oggi in tutta la provincia sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado; altre sospensioni riguarderanno mercati, sagre e – per quanto di competenza del Coni – manifestazioni sportive. E’ quanto hanno deciso in via precauzionale i sindaci dei Comuni reggiani al termine della riunione tenutasi nel tardo pomeriggio del Centro di coordinamento dei soccorsi, convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa insieme all’Agenzia regionale di Protezione civile, in relazione all’ondata di maltempo che oggi dovrebbe interessare anche la nostra provincia. Il prefetto ha anche invitato a valutare l’opportunità di limitare il più possibile ogni tipo di spostamento. Per la provincia reggiana la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta rossa per oggi proprio per la possibilità di eventi franosi in Appennino e per innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, che potrebbero arrivare alle quote di guardia.

Il fiume Po è in evidente crescita, ma al momento si mantiene distante dagli argini maestri. Nel tardo pomeriggio di ieri ha raggiunto la quota dei 3,50 metri all’idrometro AiPo di Boretto, ma con tendenza a crescere ancora, visto che a monte il fiume registra un aumento della portata.

Particolare attenzione per il torrente Enza: ieri mattina al ponte di Sorbolo, tra Brescello e Parma, alle 8,30 ha raggiunto la quota gialla, a 8 metri e 20 centimetri, per poi iniziare a decrescere, restando distante dai livelli di allerta.

Anche il Secchia si è ingrossato ieri notte, ma già al mattino all’idrometro collocato all’altezza del ponte della via Emilia a Rubiera, risultava in calo.

Giovedì notte il torrente Tresinaro – la cui piena è passata con un po’ di preoccupazione – ha scoperto una condotta idrica. I tecnici di Ireti, dopo il danneggiamento di una conduttura idrica, è intervenuto e il problema è stato risolto ieri mattina. Disagi nelle abitazioni rimaste senz’acqua a Pratissolo e una piccola parte di viale Mazzini a Scandiano. Il danneggiamento della rete è stato provocato dall’innalzamento del Tresinaro.

In aumento nella mattinata di ieri il livello del Crostolo verso foce, ma già a Reggio città si evidenziava un evidente calo.

Qualche problema si è avuto ieri notte a Luzzara, per allagamenti isolati in aree basse del centro.