Maltempo: un milione di euro dalla Provincia

La Provincia anticipa le risorse per pianificare i lavori necessari a riaprire il più rapidamente possibile la Sp 108 in prossimità del ponte del Pianello tra Castelnovo Monti e Villa Minozzo, interrotta per una frana durante l’ondata di maltempo che ha investito l’Emilia-Romagna tra il 19 e il 20 ottobre scorso, e la Sp 40 tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco di Sotto, chiusa a seguito esondazione del Crostolo. Le risorse necessaria per questi due interventi, circa un milione di euro, verranno anticipate con un apposito assestamento di bilancio che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio provinciale fissato il 28 novembre.

"È una decisione che abbiamo preso, con senso di grande responsabilità e di vicinanza alle comunità colpite – afferma il presidente della Provincia Giorgio Zanni – nella speranza ovviamente che tali interventi vengano poi finanziati con le risorse nazionali stanziate in seguito allo stato di emergenza deliberato dal Governo".

"La Regione ha già attivato la procedura per la ricognizione dei danni e per accedere ai finanziamenti della Protezione civile nazionale, ma i tempi necessariamente lunghi per arrivare all’effettivo stanziamento delle risorse non ci avrebbero permesso di assicurare una risposta tempestiva ai cittadini e alle imprese della Bassa e della nostra montagna – spiega Zanni –. D’intesa con i sindaci di Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Castelnovo Monti e Villa Minozzo, abbiamo deciso di anticipare le risorse, pur con le difficoltà di bilancio con cui dobbiamo fare i conti".

La Provincia di Reggio destinerà circa 650mila euro per la Sp 40 a Castelnovo Sotto e altri 280mila euro per la Sp 108 del Pianello a Castelnovo Monti. "Il Servizio Infrastrutture della Provincia, non appena le acque di Crostolo si sono ritirate, ha iniziato a individuare la soluzione migliore per ripristinare il transito in sicurezza – aggiunge il consigliere delegato, Alessandro Santachiara –. L’intervento sulla Sp 40 via Limido-via Bastiglia, che da Castelnovo Sotto porta a Cadelbosco Sotto, è invece particolarmente complesso in quanto non dovrà essere solo risanato il manto stradale, ma anche il rilevato asportato dalla piena. Dopo l’assestamento di bilancio verrà subito attivate le procedure di gara per poter avviare i lavori tra gennaio-febbraio, compatibilmente con le condizioni meteo, e riaprire il transito in primavera".

Settimo Baisi