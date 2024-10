Mammi, taglio del nastro. Inaugurazione in grande per il comitato elettorale

Ieri più di 300 persone hanno preso parte all’inaugurazione degli spazi elettorali di Alessio Mammi (foto) in via Crispi a Scandiano durante le due ore di festa con la musica di Alessandro Gandino. Hanno preso la parola il sindaco Matteo Nasciuti, Alessia Mercati e Maichol Amato, giovani consiglieri comunali di Casalgrande e Baiso (coinvolti nel comitato elettorale di Mammi) che hanno illustrato le loro motivazioni al sostegno della candidatura al consiglio regionale dell’assessore all’agricoltura. Mammi (esponente del Pd) nel suo intervento ha ribadito l’importanza del sostegno al sistema sanitario pubblico, all’azzeramento delle liste d’attesa, alla necessità di protezione del territorio dagli effetti del surriscaldamento globale e cambiamenti climatici, ricordando il suo impegno per l’iter di progettazione dell’invaso della val d’Enza e la necessità delle persone di partecipare al voto per esprimere la propria scelta democratica sul futuro amministrativo della Regione. m. b.