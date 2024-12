Maratona e solidarietà. Gli atleti donano i vestiti

Domani sarà una bella giornata di sport, durante la quale più di duemila persone prenderanno parte alla Maratona di Reggio Emilia città del Tricolore e della mezza Maratona. Da piazza Martiri 7 Luglio avverrà la partenza della Maratona e dal centro di Montecavolo partirà invece la Mezza.

Il gruppo Ripuliamoci (nella foto), insieme al team Pandita, saranno protagonisti di un bel gesto di solidarietà: raccoglieranno i vestiti che gli atleti getteranno alla partenza, per donarli alle associazioni Partecipazione e La nuova Luce, che si occupano di sostenere le persone più fragili, tra cui i senza fissa dimora.

"Questo è l’esempio di come un oggetto che per qualcuno non ha alcun valore, tanto da essere gettato con noncuranza, per qualcun altro può rappresentare una speranza", dice il gruppo di Ripuliamoci. Che assieme al tema Pandita, giusto poco prima del Natale, cerca in questo modo di essere al fianco dei dimenticati ed emarginati della società.

In occasione dello svolgimento della Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore saranno adottate modifiche alla circolazione stradale.

Sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione dall’una del mattino alle 17 di domenica in viale Monte Grappa, Umberto Primo, Guasco, Spallanzani, Roggi, piazza Gioberti, corso Garibaldi, piazza Roversi, via Ariosto, viale Allegri – comprese le aree di sosta per persone diversamente abili prospicenti la Galleria delle Arti – e via Franchetti.

Mentre dalle 7 fino al termine dell’evento, nelle fasce orarie interessate dalla manifestazione, è prevista l’interruzione totale della circolazione stradale nelle vie, piazze e corrispondenti tratti di piste ciclo-pedonali e l’immissione da tutte le laterali; per la partenza e l’arrivo a piazza della Vittoria: corso Cairoli, via Franchetti, viale Isonzo, via Nobili, via Spallanzani, piazza Martiri del 7 Luglio, piazza della Vittoria, corso Cairoli, via Mazzini, via Emilia Santo Stefano, piazza Del Monte, via Emilia San Pietro, via Roggi, viale Montegrappa, via Ariosto, piazza Roversi, corso Garibaldi, via Guasco, piazzetta Bryant, via Magenta, lungo Crostolo, via Zanichelli, via Francia, via Unione Sovietica, via Fratelli Rosselli, via Sormani-Moretti, via Ungheria, via Fratelli Rosselli, stradello Villa Levi, vai Bartolo da Sassoferrato, via Ruozzi, via Ghiarda.