’Marca chi ti marca’ trionfa a Cavezzo

Sventola la bandiera reggiana in terra modenese.

Successo di prestigio per il team "Marca chi ti marca" nel torneo Main di Cavezzo, tappa dell’Estathè 3x3 Italia Circuit Basketball, ovvero un circuito nazionale, organizzato dalla Fip, di 3 contro 3.

Nella seconda edizione della kermesse modenese, Rita Montanari, Alice Brevini, Alice Fedolfi e Arianna Pignagnoli hanno conquistato il primo posto nella categoria senior femminile, staccando così il pass per il turno successivo.

Dopo aver superato brillantemente il girone, il quartetto reggiano ha superato 11-9 in semifinale "Le bimbe di Gigi", formato da atlete ferraresi fresche di promozione in serie B mentre nella finalissima, "Marca chi ti marca" si è imposta per 14-12 su "Le palermitane", ragazze di Cavezzo neo-promosse in A2. Prima delle semifinali,

Alice Fedolfi si è anche aggiudicata la gara del tiro da tre punti. c.c.