Marchetti glaciale dal dischetto. Il Roteglia agguanta il pari al 96°

CERREDOLO

2

OLIMPIA ROTEGLIA

2

CERREDOLO: Lagomarsini, Zgrablic, Perugi, Gazzotti (84’ Bertocchi), Guido Guidetti, Rudy Guidetti, Rrapaj, Remedi, Baldoni, Valenta, Veronesi (51’ Bucci). A disp.: Esposito, Casoni, Riccardo Paganelli, Ruffaldi, Magnani, Schenetti. All.: Corrado Guidetti.

OLIMPIA ROTEGLIA: Andrea Paganelli, Mambelli, D’Andrea (75’ Bonicelli), Bertolani (54’ Viviroli), Gentile, Bagatini, Peddis (87’ Maestri), Marchetti, Diallo, Bardelloni, Forchignone. A disp.: Giunzioni, Abati, Koduah, Galanti, Galli, Lusoli. All.: Lodi Rizzini.

Arbitro: Lusetti (Solito – Folloni).

Reti: 33’ Rrapaj; 42’ Peddis; 66’ Valenta; 96’ (rig.) Marchetti.

Note: giornata variabile; spettatori 200 circa; campo ottimo; rec. 2’+6’. Espulsi al 69’ Perugi e Bardelloni per reciproche scorrettezze; ammoniti: Mambelli, Guido Guidetti, Peddis e Zgrablic.

Un penalty all’ultimo istante confeziona un giusto 2-2 nel derby del Secchia fra Cerredolo e Olimpia Roteglia.

Due volte in vantaggio i gialli di casa, due volte raggiunti dai bianconeri grazie al glaciale Marchetti, gratificato con la fascia da capitano, che insacca dagli undici metri, dopo che Rudy Guidetti aveva atterrato lo sgusciante Forchignone.

"Resta l’amaro in bocca per aver fallito due volte il colpo del ko, ma come esordio possiamo essere soddisfatti" – analizza a fine gara il trainer locale Corrado Guidetti.

Pari accettato di buon grado dal collega Paolo Lodi Rizzini: "Sono contento per il risultato contro una squadra veramente quadrata. Nonostante i tanti cambi di formazione, credo che la partenza sia stata buona, in un girone che si preannuncia complicato".

Primo squillo del Cerredolo con una punizione di Valenta smanaccia in tuffo da Paganelli, mentre gli ospiti sfiorano il vantaggio al 25’ con uno shoot da fuori area di Peddis.

Sempre da fermo Rudy Guidetti chiama Paganelli alla respinta sul palo, irrompe Remedi che a porta vuota calcia incredibilmente alto. Dopo un tiro di Rrapaj alzato in corner da Paganelli, lo stesso Rrpaj scambia dal corner con Remedi e, appena entrato in area, disegna un perfetto sinistro nell’angolino per il vantaggio toanese.

Poco prima del riposo proprio Peddis insacca da sottomisura l’1-1 sfruttando un tiro-cross dalla destra.

Nella ripresa fiammata rotegliese con un affondo dell’atteso Diallo su cui Lagomarsini chiude in corner, ma la risposta cerredolese è letale con la spizzata di Rrapaj che innesca Valenta, abile a presentarsi in area e a insaccare nell’angolino il raddoppio per i suoi.

L’assalto degli ospiti è premiato proprio in extremis col penalty di Marchetti che strozza in gola l’urlo di gioia del Cerredolo.