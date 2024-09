Marisa, addio a 61 anni. Ospedale Magati in lutto

Il mondo del volontariato e sanitario sono in lutto per la repentina e prematura scomparsa di Marisa Battistini. Aveva 61 anni.

Per tutti era la Marisa, un volto familiare e cordiale dell’ospedale Cesare Magati e tra le prime volontarie donna nella Croce Rossa scandianese.

La Battistini era impiegata dal 1983 nell’ufficio di Direzione Sanitaria, facendosi apprezzare per la sua professionalità e competenza.

Negli anni ’80 entrò anche a far parte del corpo volontari della Croce Rossa, facendo servizio sulle ambulanze per una decina d’ anni, prima di sposarsi col marito Gerardo Demartis, occupato come guardia giurata privata.

Solo da due mesi , la salute aveva voltato le spalle a Marisa, con le prime avvisaglie di un male terribile che l’ha costretta a rinunciare all’adorato mestiere in Direzione.

In queste ore di dolore, sono molte le attestazioni di cordoglio e vicinanze che stanno arrivando alla famiglia Battistini e Demartis. Oltre al marito Gerardo, lascia i figli Danilo e Massimo, la nuora Lara, il nipotino Alessandro, le sorelle Caterina e Maria, il cognato Fabio.

I funerali di Marisa si svolgeranno questa mattina in forma civile, muovendo alle ore 10 dall’obitorio dell’ospedale Magati per l’abitazione di via Struc

chi, 34 a Ca’ de’ Caroli, dalla quale dopo una sosta di commiato, si proseguirà per l’Ara crematoria del cimitero di Coviolo.

La famiglia Battistini ringrazia il medico di famiglia dottor Giulio Bertolini, tutto il personale medico, infermieristico ed assistenziale del reparto OS.CO. acronimo di ospedale di comunità e il personale del servizio infermieristico domiciliare di Scandiano per la premurosa assistenza e le meticolose cure prodigate alla cara Marisa.

I familiari ai fiori, preferiscono opere di bene in memoria di Marisa.

Giovanni Fiaccadori