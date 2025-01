Max Mara e la Filarmonica. Gli abiti sul palco della Scala

La maison di moda reggiana Max Mara e la Filarmonica della Scala hanno raggiunto un accordo per una prestigiosa collaborazione che unisce due eccellenze simbolo dell’Italia nel mondo. Per la stagione 2025, infatti, tutte le donne dell’orchestra indosseranno abiti Max Mara, rigorosamente neri, portando sul palcoscenico non solo il loro straordinario talento musicale e artistico, ma anche l’eleganza e i valori del brand di Reggio Emilia noto nel mondo. La nuova stagione della Filarmonica Della Scala inaugura lunedì 27 gennaio al Teatro alla Scala, a Milano, con Riccardo Chailly sul podio a dirigere la Settima Sinfonia di Gustav Mahler.

Max Mara "incarna lo stile e il lusso italiano: una collezione decisa e contemporanea fatta di silhouette sartoriali, produzioni preziose e massima qualità", fa sapere la maison in una nota. Famosa per i suoi cappotti, i tailleur e gli accessori eleganti, Max Mara è stata fondata da Achille Maramotti nel 1951. Oggi la collezione è disponibile in 2.700 punti vendita presenti in oltre cento Paesi. Max Mara Fashion Group comprende nove brands diversi.

La Filarmonica della Scala è stata fondata dai musicisti scaligeri con Claudio Abbado nel 1982. È stata diretta dai maggiori direttori di tutti i tempi, tra i quali Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Leonard Bernstein, Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Valery Gergiev, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Yuri Temirkanov, Daniel Harding, Daniele Gatti e molti altri.

Dal 2015 Riccardo Chailly ha assunto la carica di direttore principale. Myung-Whun Chung è direttore emerito. La Filarmonica realizza la propria stagione di concerti ed è impegnata nella stagione sinfonica del Teatro alla Scala. Sono oltre 800 i concerti all’estero tenuti durante le numerose tournée. Ha debuttato negli Stati Uniti con Riccardo Chailly nel 2007 e in Cina con Myung-Whun Chung nel 2008. La formazione musicale è molto spesso ospite a eventi musicali di prestigio in Europa e non solo.