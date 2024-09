Maxi tamponamento, sei feriti

Spaventoso incidente stradale ieri mattina all’alba sulla via Emilia a Cella con sei feriti, fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. È successo intorno alle 6,30 quando, in via Giambattista Vico all’altezza del civico 87, si è verificato un maxi tamponamento a catena: sei i veicoli complessivamente coinvolti, tra cui un autocarro, un camion della nettezza urbana e quattro auto. Tra queste anche una Fiat Panda gialla che si è letteralmente accartocciata sul lato passeggero, per fortuna vuoto.

Sul posto si sono precipitate tre ambulanze e un’automedica che hanno prestato le prime cure ai soccorsi. Tutti e sei sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Nuova: un 19enne, una 27enne, un 40enne e un 58enne con codici di media gravità, mentre un 30enne e un 59enne con codici lievi. Sul luogo dell’incidente anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

Gli agenti del nucleo anti-infortunistica del comando di via Brigata Reggio stanno cercando di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità. Il traffico è andato letteralmente in tilt all’ora di punto con la via Emilia che è stata chiusa per circa mezzora al fine di consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati.

dan. p.