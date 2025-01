Memoria e legalità, la pace è protagonista

Un ricco programma, a Fabbrico, per la sedicesima edizione di "Memoria e Legalità", con eventi dal 25 gennaio al 25 aprile, dedicati al tema della pace. Tante le iniziative e gli incontri rivolti alla cittadinanza, insieme ad attività rivolte agli studenti del paese, come l’incontro con Guia Risari, autrice del libro "Alza la testa. La resistenza narrata ai bambini".

E poi il percorso di conoscenza delle vie del paese dedicate ai protagonisti della Resistenza e della battaglia di Fabbrico, l’opportunità di vedere al Cinema Castello il film "Il maestro che promise il mare" di Patricia Font, lo spettacolo teatrale di Emergency, "Stupidorisiko. Una geografia di guerra".

Per le terze medie ci sarà l’incontro con l’autore Federico Gregotti, autore di "Liliana Segre, una vita contro l’indifferenza". "Gli eventi sono numerosi – confida l’assessore alla cultura, Elisabetta Pozzetti – tra cui lo spettacolo di NoveTeatro dedicato alla storia di Liliana Segre, proposto il 23 febbraio. E poi la rappresentazione di "C’era una volta la guerra", in teatro l’11 febbraio.

Il foyer del teatro ospiterà il 28 marzo alle 21 Simone Maretti, a interpretare "Stoccarda 1932: storia di un’amicizia" di Fred Uhlman, accompagnato dalle musiche di Simone Di Benedetto".

Il 21 febbraio in sala Aldo Moro il docufilm "Le ragioni di una lotta".

Dal 1° al 23 marzo in via Roma una mostra sul fascismo a cura di Anpi, mentre il 27 febbraio ci sarà la commemorazione della Battaglia di Fabbrico, che vedrà come oratore Antonio Balsamo, in magistratura dal 1991, Judge on the Roster of International Judges delle Kosovo Specialist Chambers, con sede all’Aja, dove svolge il ruolo di giudice della Specialist Chamber della Corte Costituzionale".

a.le.