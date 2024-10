Minaccia il patrigno con un coltello, la madre chiama i carabinieri: arrestato 25enne

Reggio Emilia, 30 ottobre 2024 - Figlio violento, minaccia il patrigno con un coltello da cucina: la madre chiama i carabinieri. Questo l’ultimo episodio di una serie di condotte maltrattanti nei confronti dei suoi famigliari.

L’altro giorno, senza un apparente motivo, il 25enne avrebbe minacciato con un coltello da cucina il patrigno e così la mamma ha chiamato il 112. Sono intervenuti i militari della caserma di via Adua che hanno trovato il coltello, poi sequestrato, che era stato usato per minacciare il patrigno.

I fatti risalgono alla mattina del 28 ottobre, quando il ragazzo, dopo aver minacciato e insultato il patrigno senza un apparente motivo, avrebbe prelevato un coltello puntandoglielo contro. Dai primi accertamenti dei carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce, è emerso che il giovane, in passato, si era già reso responsabile di condotte violente e vessatorie anche nei confronti dei famigliari conviventi, il fratellastro e il patrigno, fatti per cui era già stata presentata una denuncia.

Il 25enne risultava, peraltro, essere anche destinatario di un ammonimento del questore di Reggio Emilia nel 2023 per atti di violenza domestica nei confronti della madre.

Per questo, i carabinieri, a conclusione dell’intervento, hanno arrestato il 25enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato portato in caserma.