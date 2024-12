Monitoraggio dell’aria: il progetto coinvolge i ragazzi delle scuole

Sta per prendere il via a Correggio un progetto per il monitoraggio dell’aria, realizzato da Comune e Arpae, ma in stretta collaborazione con le scuole locali. Si prevedono incontri con gli studenti, l’installazione a gennaio, per circa un mese, di un laboratorio mobile per la rilevazione dell’aria, oltre al riposizionamento della centralina a maggio, nelle stesse postazioni, per poi confrontare i dati raccolti nelle due fasi nelle varie zone, da illustrare poi in un incontro con i cittadini.

Il progetto punta anche a coinvolgere le scuole in modo diretto, in particolare i ragazzi dell’istituto San Tommaso e del liceo Corso, con incontri guidati da tecnici di Arpae, parlando di inquinanti, della loro origine, dei parametri meteo, degli effetti sulla salute e sull’ambiente, fino alla ricerca delle informazioni in rete, arrivando poi al monitoraggio comunale con l’installazione del Laboratorio Mobile e di campionatori per il rilevare i dati sul biossido di azoto. Il coinvolgimento attivo delle scuole è uno degli aspetti fondamentali del progetto.

La scelta dei punti di monitoraggio è stata infatti condivisa con gli studenti, decidendo quali aree del territorio fossero più significative in base anche alla loro esperienza quotidiana. I ragazzi hanno fornito indicazioni preziose, che verranno tenute in considerazione dai tecnici di Arpae e dall’amministrazione comunale correggese.