Morta a 16 anni nel sonno. Tante preghiere in suo ricordo

La forza della preghiera per rendere più consolante e composto un dolore immenso. Quello che ha colpito un paese intero, per la scomparsa improvvisa di Adele Baldasarre, a soli 16 anni. Ieri sera una folla enorme ha voluto essere presente alla veglia di preghiera in Chiesa Grande, organizzata dalla locale comunità guidata da don Andrea Cristalli. Sempre in Chiesa Grande domani sera (domenica 9 giugno) Adele, studentessa al liceo musicale di Modena, verrà ricordata durante la prima Messa solenne di don Claudio Boretti. La stessa chiesa dove la prossima settimana si svolgeranno le esequie di Adele, ancora da fissare. Di certo per volere della famiglia l’estremo saluto ad Adele, figlia unica, verrà dato a Scandiano, con la sepoltura nel cimitero della frazione di Chiozza. Nel frattempo continuano le manifestazioni di cordoglio a mamma Federica e papà Rocco.

gi.fi.