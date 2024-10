Morto Adamo Bagnacani. Elettrauto stimato con la passione del volo

Si è spento Adamo Bagnacani, elettrauto conosciutissimo a Reggio Emilia, per capacità e disponibilità. Classe 1936, è stato titolare dal 1967 al 1996 dell’officina ’Bagnacani Adamo’, in via Brigata Reggio e poi in via Puccini. È stato elettrauto referente per le auto della polizia di Stato negli anni ’70-’80. Adamo ha conseguito anche il brevetto di pilota nel 1987, (63’ corso) e si dilettava nella guida dei velivoli, una grande passione nata durante il servizio militare all’aeronautica di Forlì.

Nutriva un profondo amore anche per la fotografia, che l’ha portato a fare il fotografo per la Reggiana Calcio, sempre negli anni ’70-’80. Bagnacani lascia la moglie Edda e le figlie Valeria e Simonetta.