Mostra sul ventennio fascista. Questa mattina l’inaugurazione

Per gli appuntamenti legati alla Giornata della Memoria, oggi alle 10,30 alla torre civica di Guastalla, in piazza Matteotti, si inaugura la mostra "Il fascismo: origini e caratteri. Antonio Piccinini e le vicende reggiane" con approfondimenti sulle vicende guastallesi del ventennio fascista. L’esposizione è stata promossa e realizzata da Anpi, Legacoop Emilia Ovest, Boorea, Auser, aperta mercoledì e sabato fino al 23 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, oltre a domenica dalle 10 alle 12. Per visite guidate, anche per le scuole, telefonare al numero 348-7977566.

Sempre oggi, inoltre, iniziano a Guastalla le giornate di pulizia delle nove pietre d’inciampo collocate nel territorio locale, coinvolgendo alcuni amministratori comunali e tutti i cittadini che vorranno partecipare. Sabato 1 febbraio, invece, l’assessore Fiorello Tagliavini accompagnerà i cittadini a una visita guidata alla Sinagoga e al Ghetto ebraico locale, con ritrovo alle 15,30 a palazzo ducale.

Nelle prossime settimane anche l’istituto scolastico Russell ospita incontri: tra gli ospiti Federica Iandolo, autrice del libro "Madrine di ‘Ndrangheta", che parla del ruolo delle donne della mafia.