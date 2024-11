Mulino di Gatta: donati diecimila euro alla Croce Verde e alla Fondazione Grade

Donati nei giorni scorsi alla Fondazione Grade (Gruppo amici dell’ematologia di Reggio Emilia) e alla Croce Verde di Villa Minozzo circa 10mila euro raccolti in occasione dei due spettacoli andati in scena la scorsa estate al mulino di Gatta: il primo dedicato alle canzoni del cantautore Pierangelo Bertoli, interpretate dal figlio Alberto; il secondo con Stefano Bicocchi, in arte Vito, comico e cabarettista bolognese e conduttore televisivo.

"Ringraziamo il pubblico e tutti coloro che hanno prestato la loro opera di volontariato per la buona riuscita della rassegna di beneficenza – sottolinea Elio Ivo Sassi, portavoce della pubblica assistenza e sindaco di Villa Minozzo – organizzata per il terzo anno consecutivo, unitamente al Grade. Un grazie particolare va ai volontari di Gatta e di San Bartolomeo, dove la nostra realtà è ben radicata, e le aziende che hanno sostenuto l’iniziativa".

L’antico opificio e l’ampia area circostante sono stati messi gratuitamente a disposizione, come nelle precedenti edizioni, dal proprietario Mino Gatti importante figure di riferimento. "Siamo partiti in sordina nel 2016 – spiega Gatti – con il timore e l’emozione tipici di una nuova avventura. L’entusiasmo e la collaborazione di tutti hanno permesso di raggiungere risultati inattesi, grazie anche al supporto di coordinamento particolarmente importante che, nell’ultimo triennio, è stato dato della Croce Verde di Villa Minozzo".

"Un assegno di 4.700 euro è stato dato a favore della Fondazione Grade (foto) – conclude Elio Ivo Sassi – con cerimonia di consegna al centro oncologico di Reggio Emilia alla presenza del dottor Francesco Merli e Doria Valentini; un altro di pari importo dato al nostro sodalizio".

