Muore a 52 anni, lascia due figli. Oggi l’addio a Lara Aquino: "Persona brava e benvoluta"

Si svolgeranno oggi i funerali di Lara Aquino, deceduta a soli 52 anni. Lara si è spenta al Core dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio a causa di una grave malattia, scoperta nel novembre del 2023. Lara, mamma di due figli minori, viveva tra la zona di Gavassa e Masone.

"Lara era una brava figlia e una persona benvoluta – dice il padre Domenico –. In tanti sono già arrivati ieri in camera ardente per un ultimo saluto. Lavorava a Reggio come impiegata. La malattia è stata scoperta undici mesi fa e purtroppo giovedì 17 ottobre è deceduta, lasciando due giovani figli". Tante le attestazioni di cordoglio che sono arrivate ai famigliari della 52enne. Lara Aquino lascia nel lutto i figli, la mamma, il papà, il fratello, la sorella e gli altri parenti. La camera ardente è stata allestita alla Croce Verde. L’ultimo addio alla 52enne è in programma per oggi pomeriggio partendo alle 14 dalla casa funeraria per raggiungere successivamente il nuovo cimitero di Coviolo in attesa della cremazione della salma.

I famigliari di Lara hanno ringraziato anticipatamente quanti parteciperanno oggi ai funerali. La casa funeraria oggi sarà aperta per le visite dalle otto di questa mattina. La notizia della morte di Lara si è rapidamente diffusa tra i suoi conoscenti e amici, suscitando profondo dolore e commozione. Lara era originaria della provincia di Milano, ma in giovane età si era trasferita con la famiglia nel reggiano.

Matteo Barca