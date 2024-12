Musica e voci per la pace

Pieno successo, nel giorno di Santo Stefano al teatro di Guastalla, per il tradizionale concerto di Natale proposto dal locale corpo filarmonico Bonafini diretto da Cristiano Boschesi, a cui si è aggiunto anche il gruppo Musical Project per parte della strumentazione e per il coro e voci soliste. Uno spettacolo sul tema della pace, con un dialogo tra Uomo-Dio che ha puntato al tema della pace, della solidarietà, della fratellanza, dell’amore fraterno. Un nutrito gruppo di musicisti e cantanti ha affollato il palco davanti al pubblico che ha gremito il teatro guastallese per questa occasione di scambio di auguri in musica. Nella stessa serata è stato proposto anche il concerto natalizio del coro civico Città di Guastalla, all’interno del duomo locale. Eventi entrambi inseriti nel calendario degli spettacoli natalizi nella Bassa.