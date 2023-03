Nando Rinaldi frena "Nulla è ancora deciso Problema complesso, intervenga il Governo"

"La decisione di esternalizzare certi servizi all’interno delle scuole dell’Infanzia a Reggio non è ineluttabile. Ci sono mesi di lavoro davanti a noi. Tutte le possibilità verranno esplorate, con una priorità, quella di mantenere sotto una regìa pubblica l’intera gestione dei servizi legati alle scuole". Nando Rinaldi, direttore dell’istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio, risponde alle preoccupazioni per il rischio di una drastica riduzione dei servizi se non si rientrerà sotto il tetto di spesa previsto per legge.

La questione è scivolosa. Da una parte c’è la volontà di mantenere gli standard (altissimi) di certi servizi. Dall’altra la necessità di evitare il rischio del blocco completo delle assunzioni per l’anno prossimo. "La speranza è che il dialogo aperto la settimana scorsa con le rappresentanze sindacali prosegua nel modo più costruttivo possibile – prosegue Rinaldi – Quello che è importante sottolineare è che non vi è alcuna volontà di smobilitare. Al contrario, vi è quella di risolvere al meglio un problema complesso, dove si intrecciano le problematiche legate alla gestione dei servizi educativi nei Nidi d’Infanzia e ai vincoli di finanza pubblica rispetto all’assunzione di personale".

Rinaldi scende nei dettagli: "Oggi, il 72,4% delle scuole dell’infanzia sono pubbliche, ma di quelle il 10,2% sono non statali, ossia gestite dai Comuni, e poi, vi è un altro 27,6% di scuole paritarie private – snocciola i dati, il dirigente comunale – Il Governo, nella sua programmazione, ha tenuto conto solo del fabbisogno di quel 72%, ma non della restante parte, con tutte le problematiche che ne derivano". La via maestra, scelta dall’Amministrazione, è quella della ‘moral suasion’ nei confronti del Governo per arrivare a una soluzione che non vada a colpire pesantemente i servizi: "Riteniamo che interessare la politica nazionale sia, in questo momento, la strada migliore da percorrere – conferma Rinaldi –. Se si pensa che vi è stato un importante aumento di bambini in possesso di certificazioni legate alle disabilità o che necessitino di supporti specifici (legge 104, ndr), comporta l’assunzione di personale di sostegno specializzato, aumentando i costi dei contratti a tempo determinato".

Un tema sicuramente trasversale e sentito da tutti che nel pensiero degli amministratori pubblici non può ‘lasciare insensibile’ il Governo: "La preoccupazione, che tocca tutti, è che se non si rientra da questo sforamento vi sarà il blocco totale delle assunzioni per il 2024". E se dovessero dire no? "Ragioneremo sul compiere la miglior scelta possibile – conclude Rinaldi – Ragionamenti sono in corso, non ultimo quello di un miglioramento dei servizi legati al calo demografico per quanto riguarda la fascia d’età 0-3 anni, dove la scolarizzazione è al 96%, rispetto a quella 3-6 al 60% dove il fabbisogno è maggiore. Tutte le strade sono aperte. Le preoccupazioni sono comprensibili, ma niente è stato ancora deciso".

Nicola Bonafini