Nascono i primi due gruppi di controllo comunità in centro

Grazie alla consulta del centro storico, anche l’esagono ha i suoi primi gruppi di ‘controllo comunità’. Si chiamano ’Occhio al centro’ – che agirà sul quadrante Sud Est – e ’Focus sul centro’ per il quadrante Nord ed entrambi saranno "al servizio di tutti i cittadini reggiani che vogliono ritornare a frequentare serenamente il loro amato centro storico". La loro nascita è stata sancita da una riunione martedì sera in municipio (nella foto). I gruppi avranno come referente il commissario capo Nello Monelli, vice comandante aggiunto della polizia locale, nonché responsabile Uoc servizi territoriali del nucleo città storica. I gruppi avranno il compito di segnalare eventuali sospetti di reato alle forze dell’ordine e senza mai intervenire in prima persona. Ma fungeranno non solo come sentinelle di contrasto alla criminalità, ma potranno anche segnalare malfunzionamenti (ad esempio lampioni spenti) e riguardanti situazioni di degrado.