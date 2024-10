Nel direttivo di Unindustria entrano Corghi e Benassi

È stato rinnovato il Consiglio Direttivo di Unindustria Reggio. Affiancherà la presidente Anceschi fino alla scadenza del suo mandato, nel 2026.

Il Consiglio Direttivo è formato da dieci imprenditori e risulta così composto: Fabrizio Benassi (Gigli Costruzioni, Reggio), Luca Catellani (Lovemark, Reggio), Annalisa Corghi (RFC Rettifica Corghi, Novellara), Stefano Landi (Landi Renzo, Cavriago), Mauro Macchiaverna (con delega a Tesoriere, Rcf, Reggio), Alberto Morra (Argo Tractors, Fabbrico), Giuseppe Prezioso (Imax Max Mara Fashion Group, Reggio), Giuseppe Reggiani (Clevertech, Cadelbosco Sopra), Mauro Severi (Nexion, Correggio), Alberto Viappiani (Dalter Alimentari, Sant’Ilario).

L’elezione è avvenuta in occasione della seduta del Consiglio generale di Unindustria, presieduto dalla presidente Roberta Anceschi (foto), nella cornice dell’aula magna del Polo Formazione Digitale di Unimore, alle Ex Reggiane.

Completano la composizione del Consiglio direttivo i membri del Consiglio di presidenza: la presidente Anceschi, il vicepresidente vicario Savino Gazza, la presidente della Piccola Impresa Francesca Paoli e la presidente dei Giovani Imprenditori Marianna Brevini.

La presidente Anceschi ha così commentato: "Ringrazio i consiglieri per aver rinnovato il loro impegno e assicurato ancora una volta l’importante contributo alla guida dell’Associazione durante il mio mandato. Esprimo poi il mio più caloroso benvenuto ad Annalisa Corghi e a Fabrizio Benassi, che entrano per la prima volta in Direttivo. Con questi rappresentanti delle tante eccellenze del nostro territorio, operanti in diversi settori merceologici, definiremo strategie per sostenere le aziende reggiane che stanno affrontando le sfide di uno scenario nazionale e internazionale particolarmente complesso".