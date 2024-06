Notte Bianca, si comincia domani: "Grande collaborazione"

Conto alla rovescia per la kermesse più attesa dell’estate: "Mille e una notte… bianca", si comincia domani. Un chilometro di festa dalle 19.30 alle 2 di musica live, dj set, esibizioni artistiche e sportive. La piazza principale dalle 22 farà da scenario al dj set con Bombon3ra, mentre piazza Benderi diventerà dalle 22 palcoscenico per la migliore tribute band degli Abba, gli AdbaShow, che da mezzanotte lascerà spazio al dj set con il meglio degli anni 90 con Marvin e Ralex. Lungo via Rivasi oltre una quarantina di espositori di artigianato artistico e oggetti originali allestiranno i loro banchetti. Ci saranno stand con drink e cibo nei vari angoli del centro; negozi, bar e ristoranti saranno tutti aperti a far da cornice al grande evento musicale dell’estate cavriaghese. Non solo: tanti corner saranno animati da musica live di vari gruppi e solisti. In alcune zone esibizioni di arti marziali, di boogie e discipline artistico-sportive. Non mancheranno attività dedicate ai bambini come i gonfiabili in via Rivasi e lo spettacolo per bambini con il Mago Matteo in via del Cristo. Saranno in vigore diversi provvedimenti di limitazione alla circolazione e alla sosta per i quali si consiglia ai cittadini di consultare il sito web del Comune. "Suggelliamo così una collaborazione che da anni unisce Proloco, Comune, i commercianti del paese e le associazioni", dichiara il vicesindaco Matteo Franzoni, che ringrazia i cittadini che "collaboreranno, supporteranno e sopporteranno il grande evento" e le forze dell’ordine "al nostro fianco nel monitorare che tutto sia organizzato nel miglior modo possibile".

f. c.