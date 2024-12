Nuova casa per la Cri di Reggiolo

Festa di Natale con importanti donazioni e buone novità per la sanità locale. Domenica a Reggiolo è stato annunciato un progetto, finanziato dal bonus ristrutturazione, che prevede lavori per 1,4 milioni di euro nell’edificio comunale usato come sede della croce rossa che avrà così una "casa" moderna e tecnologica. Nella stessa mattina, con autorità comunali, vertici di Ausl e settore Emergenza-Urgenza, l’associazione Sarabiga, che organizza la festa della birra a Reggiolo, ha destinato gran parte degli introiti dell’anno per donare due defibrillatori al Comune, ma anche sette massaggiatori cardiaci automatici destinati al personale delle autoinfermieristiche del territorio reggiano. Sono apparecchiature che praticano il massaggio cardiaco lasciando agli operatori la possibilità di compiere altre manovre salvavita. Per l’occasione la Cri di Reggiolo, col presidente Christopher Bonifazi e il coordinatore Nicola Daolio, ha proposto al pubblico una simulazione d’emergenza, proprio con l’utilizzo di uno dei massaggiatori, coinvolgendo personale di ambulanza, autoinfermieristica e automedica.

Antonio Lecci