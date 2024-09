Nuova sede della polizia locale in via Kennedy

Inaugurata domenica la nuova sede della polizia locale a Castellarano in via Kennedy. Presenti il sindaco e presidente della Provincia Giorgio Zanni con i rappresentanti dell’Unione Tresinaro Secchia, del corpo di polizia locale e Auser di Reggio. Zanni ha spiegato che la sede "rappresenta un altro momento molto importante per il potenziamento dei servizi pubblici della comunità e si inserisce nel più ampio percorso che da anni ci vede impegnati nel sempre maggior potenziamento e investimenti sulla sicurezza. Realizzare questo nuovo presidio, esterno alla sede municipale dove storicamente era collocato, in un ambiente autonomo e confortevole, con spazi idonei al lavoro dei nostri agenti, visibile e più facilmente accessibile, è un altro tassello di sicurezza oltre che di riqualificazione urbana". I lavori (280mila euro) sono cofinanziati da Comune e Unione. L’inaugurazione è stata dedicata al ricordo dell’agente Fabio Chiesi, scomparso improvvisamente due anni fa, apponendo una sua foto nell’atrio.

m. b.