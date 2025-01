Nuove attrezzature diagnostiche all'ospedale di Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 28 gennaio 2025 - Dopo l’inaugurazione di alcune strutture diagnostiche al San Sebastiano di Correggio, avvenuta nei giorni scorsi, oggi è toccato all’ospedale civile di Guastalla avviare ufficialmente l’attività di nuove apparecchiature diagnostiche in uso alla locale Radiologia. Si tratta di una Tac Philips e del sistema Signa Voyager di risonanza magnetica, acquisiti con i fondi messi a disposizione dal Pnrr per favorire il rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie. Un investimento importante, per un valore di oltre due milioni di euro, a cui si aggiungono degli ecografi di ultima generazione donati di recente dall’Associazione prevenzione tumori e dagli Amici del Dho di Guastalla. Al taglio del nastro presenti i sindaci della Bassa, con il novellarese Simone Zarantonello a rappresentare la Provincia di Reggio, i dirigenti dell’Azienda sanitaria locale con il direttore generale uscente Cristina Marchesi e quello in carica da febbraio, Davide Fornaciari, autorità militari, oltre al parroco don Nildo Rossi che ha impartito la benedizione religiosa, fino a rappresentanti del personale sanitario dell’ospedale guastallese. Gli spazi che ospitano il reparto radiologico della Bassa, al piano terra dell’ospedale, sono stati di recente interessati da importanti lavori di riqualificazione. Piena soddisfazione è stata espressa dalla responsabile del reparto di Radiologia, la dottoressa Lucia Spaggiari, la quale ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto.