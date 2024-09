Nuovo corso base per volontari e rianimazione in emergenza

Nuovi volontari della Croce Rossa reggiana, cercansi. Partirà lunedì 23 settembre il nuovo corso base per diventare volontari, con un antipasto in programma sabato 14 settembre nella sede reggiana in via della Croce Rossa 1, dalle 15 alle 18.30, per la presentazione di tutte le attività del comitato cittadino: un’occasione per conoscere da vicino il mondo della Cri. Le lezioni si terranno dalle 20.30 alle 22.30 nelle serate di lunedì e giovedì e si può visitare il sito https://gaia.cri.it per iscriversi e prenotare uno dei 60 posti disponibili. Ma le attività finiscono qui: il comitato reggiano promuove due corsi sull’uso del defibrillatore e sulle misure di disostruzione pediatrica in caso di emergenza. Per il corso di rianimazione cardio-polmonare con utilizzo del defibrillatore, viene rilasciato un attestato che ha validità 2 anni; la durata totale delle lezioni è di 5 ore tra teoria e pratica, il costo è di 50 euro per il corso completo oppure 25 euro per il rinnovo. Per il corso di disostruzione pediatrica la durata è di 3 ore per un costo di 30 euro con rilascio di un attestato di partecipazione. Dopo la prima serata che si è tenuta giovedì, si replica nelle giornate di oggi (10 settembre), il 18 e il 28 settembre e si può scrivere a educazionesanitaria@cri.re.it per le iscrizioni o maggiori informazioni.

c. c.