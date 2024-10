Un nuovo impianto fotovoltaico per un investimento di 300mila euro, che porta da 50 a 200 Mhw la potenza in energia elettrica prodotta dai pannelli installati sulle coperture della cantina sociale di Gualtieri. Un importante investimento che ha goduto del finanziamento per l’80% della spesa arrivato da un bando europeo. La cantina sociale con sede in via San Giovanni a Gualtieri, presieduta da Luigi Bellaria, può dunque incrementare di molto l’autosufficienza in fatto di consumo elettrico, che nella struttura risulta essere piuttosto elevato. Sabato mattina alle 10.30 è prevista una cerimonia di inaugurazione ufficiale del nuovo impianto, con autorità pubbliche, dirigenti e soci della cantina gualtierese, protagonista di un importante progetto di innovazione e responsabilità sociale, oltre che rispettoso dell’ambiente.