Nuovo monitor e carrozzine per l’ospedale

Una nuova donazione a favore dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. L’Associazione prevenzione tumori, con sede a Guastalla, ha consegnato due carrozzine dotate di sistema blocco antifurto e tre blocchi antifurto per altri tre simili ausili già in uso all’ospedale correggese, oltre a un monitor con porta monitor multiparamedico, che era necessario al personale sanitario del San Sebastiano. La donazione è andata a favore del Day Hospital Oncologico e internistico dell’ospedale di Correggio. L’Oncologia di Guastalla e quella del San Sebastiano, entrambe dirette dal dottor Giuseppe Prati, risultano essere parte integrante della rete oncologica provinciale nel Reggiano. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i commercianti e cittadini correggesi, in particolare a Elisa del bar Al Tabar e Tabarein, per aver contribuito a questa importante donazione, a favore di tutta la comunità. Sono ormai numerose le donazioni che le associazioni del territorio, aziende e privati cittadini continuano a realizzare a favore degli ospedali dell’area nord, che comprende i distretti della Bassa e della Pianura reggiana, talvolta anche con apparecchiature molto costose.

Antonio Lecci