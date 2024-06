Nuovo progetto per un’antenna. Residenti sul piede di guerra

C’è un nuovo progetto per antenna della telefonia mobile a provocare un’altra ondata di proteste e polemiche. Stavolta è quella destinata a sorgere a Luzzara, accanto a un parco pubblico molto frequentato da bambini e famiglie. L’area è la "Zona Lago", a ridosso del centro del paese, ultima urbanizzazione luzzarese con ville singole, abbinate a palazzine di massimo tre piani. "Abbiamo saputo del progetto solo a fine aprile – dicono alcuni residenti, autori di una raccolta di firme che ha avuto successo – prevedendo un’antenna di 35-40 metri d’altezza. Sappiamo che i Comuni non hanno obblighi in tal senso, ma secondo noi sarebbe stata corretta una adeguata informazione ai cittadini a riguardo. La nuova antenna, con inevitabili opere di urbanizzazione accessorie, verrebbe installata proprio in corrispondenza di uno dei due accessi della Zona Lago, che rappresenta uno dei quartieri residenziali più densamente popolati, ma anche la zona verde del paese, ai piedi dell’argine del fiume Po, con varie attività ludiche e sportive. E ora rischiamo di vedere questo scenario con un ecomostro sullo sfondo". I residenti chiedono: "Con tutta la campagna non abitata che abbiamo, il Comune deve autorizzare un’antenna proprio in un quartiere residenziale? Quale altra antenna autorizzerà senza attivarsi in via preventiva? Chi esclude che adiacente alla prima antenna non se ne possa installare un’altra di altre compagnie telefoniche? Chi e cosa tutelano il paese da un proliferare selvaggio di antenne? Le rilevazioni sul luogo portano a una inconfutabile conclusione: che il segnale degli operatori telefonici coinvolti non è assolutamente carente in questa zona. Perché la necessità di un’antenna? E perché le compagnie telefoniche non ci forniscono, per trasparenza, documenti dai quali si evince che il segnale andrebbe potenziato? Emerge inoltre che la zona di Luzzara scoperta dal segnale è quella a nord-est. A questo punto ci chiediamo: ma perché, se queste sono le informazioni in suo possesso, il Comune sta autorizzando un’antenna a sud-ovest?"

a. le.