Oggi convocato il tavolo al ministero. Presidio a Roma degli operai Metasystem

Oggi alle 11 al ministero delle Imprese e del Made in Italy convocato il tavolo Metasystem. Per l’occasione ci sarà un presidio di Fim-Fiom-Uilm e di lavoratori provenienti dagli stabilimenti di Reggio Emilia e Varese. Metasystem, spiegano i sindacati, è un’azienda che produce componenti per auto elettriche e impiega circa 700 lavoratori tra gli stabilimenti di Reggio Emilia e Varese.

"La proprietà, composta da fondi e società, tutti cinesi, negli anni ha contratto un forte debito che rischia di compromettere il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori", chiedono le sigle. Nelle scorse settimane, dopo giorni di sciopero, anche le istituzioni – a partire dal sindaco Massari – si sono schierate al fianco dei lavoratori.