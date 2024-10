Oggi grande riapertura del nido Bollicine

Oggi riapre il nido Bollicine di Rubiera: il servizio riparte dopo una pausa durata un anno scolastico a causa del ridotto numero di richieste di iscrizione arrivate per i pochi nati registrati. "Si tratta di una sezione da 17 bambini in età 8-18 mesi gestita dalla cooperativa Coopelios, vincitrice della gara e già gestore in passato del servizio – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. Con questo ampliamento dell’offerta, che costa 176mila euro l’anno, si sono azzerate le liste d’attesa del nido per i residenti che avevano fatto domanda nei termini: si sta provvedendo anzi a chiamare i cosiddetti ‘fuori termine’. Un record storico di copertura del servizio".

Sono stati investiti 23mila euro di manutenzioni straordinarie, 36mila euro di arredi e pulizie straordinarie. I bimbi oggi entreranno in questa struttura costruita negli anni ‘30 come asilo infantile da cui sono passate generazioni di rubieresi. "Avevamo dovuto chiudere la struttura perché c’erano troppi pochi nati – ricorda Cavallaro –. Ne abbiamo approfittato per risistemare la facciata, il giardino, ritinteggiare un po’".

m. b.