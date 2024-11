"Ogni settimana auto scassinate"

Giampaolo Costi è il proprietario dell’omonimo parrucchiere in via Olimpia. "Quasi ogni settimana ci troviamo i vetri rotti delle auto in sosta nel parcheggio; una volta ho colto in flagrante una persona che stava rovistando all’interno dell’abitacolo della mia auto", denuncia. Il senso di insicurezza è palpabile: "I residenti hanno paura persino di portare il cane sotto casa per i bisogni", aggiunge. "Io – precisa – ho cercato di tutelare i miei lavoratori e i miei clienti. Come attività ho installato alle mie due porte di ingresso le aperture a telecomando; inoltre ho i miei parcheggi privati davanti all’attività, così il cliente con tre passi arriva alla macchina restando al sicuro".